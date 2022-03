Covid Campania, oggi 3.622 contagi e 10 morti: bollettino di venerdì 4 marzo 2022 In Campania ci sono 3.622 nuovi casi Covid. Rispetto al precedente aggiornamento si registrano altri 10 decessi. I dati nel bollettino Covid quotidiano di oggi, 4 marzo 2022.

In Campania sono 3.622 i nuovi casi Covid, emersi dall'analisi di 27.707 test complessivi. Rispetto all'aggiornamento precedente, si registrano altri 10 decessi (7 nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. I dati contenuti nel bollettino ordinario Covid dell'Unità di Crisi della Campania di oggi, 4 marzo 2022.

Dall'aggiornamento diffuso oggi dalla Regione Campania si evince che, dei 3.622 nuovi casi, 2.938 sono risultati tali all'antigenico rapido (su 19.138 test) e 684 al molecolare (su 8.569 test). La percentuale di positività è quindi del 13,07% (ieri era stata dell'11,42%). Si registra un lieve aumento dei ricoverati in degenza ordinaria Covid, che passano da 645 a 648 (su 3.160 posti disponibili, tra strutture pubbliche e private); nessuna variazione, invece, per quanto riguarda le Terapie Intensive: risultano ricoverate 37 persone su 650 posti letto disponibili. I pazienti in isolamento domiciliare, infine, sono 12.981.

Complessivamente in Campania sono 124.666 gli attualmente positivi, al fronte di 1.221.128 casi totali (di cui 1.086.649 guariti e 9.813 deceduti dall'inizio dell'epidemia). In totale in Campania sono stati analizzati 13.879.713 test, di cui 8.095.551 molecolari (con 850.305 positivi) e 5.784.162 antigenici rapidi (con 370.823 positivi); la differenza sul numero di test è dovuta al fatto che, fino a poche settimane fa, la Regione considerava casi accertati soltanto quelli appurati col tampone molecolare.

Il report sui posti letto diffuso dalla Regione Campania: