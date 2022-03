Covid Lazio, bollettino di oggi 4 marzo: 3.702 nuovi casi e 20 morti, 1.710 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, venerdì 4 marzo 2022: sono 3.702 i nuovi positivi, di cui 1.710 a Roma, mentre i morti registrati sono 20.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, venerdì 4 marzo 2022, su un totale di 39.196 tamponi effettuati, di cui 12.854 molecolari e 26.342 antigenici, si sono registrati nelle ultime 24 ore 3.702 contagiati dall'infezione di Covid-19: il rapporto fra il numero di pazienti positivi e il numero di tampone realizzati oggi è di 9,4%.

Come ha fatto sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, le persone guarite dal coronavirus nelle ultime 24 ore sono 8.780 mentre quelle decedute sono 20, 9 in più rispetto agli 11 registrati nella giornata di ieri, 3 marzo. Nelle province della regione Lazio i contagi registrati oggi sono 1.032, mentre nella città di Roma, infine, sono 1.710.

Dati ospedalieri della regione Lazio

Nella regione Lazio, come comunicato dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, oggi si contano 117062 attuali pazienti positivi. 115802 di questi si trovano in isolamento domiciliare, mentre 1169 sono ricoverati in ospedale e altri 91 si trovano in terapia intensiva. In tutto il territorio della regione Lazio, infine, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 1090008 casi, 922458 persone guarite e 10488 decedute.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 561 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 657 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 492 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 215 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 334 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 411 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi casi nelle province della regione Lazio

Asl di Frosinone: sono 386 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 413 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 89 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 144 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.