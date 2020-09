in foto: Bill Gates.

Con la prospettiva di un vaccino contro il Covid-19 in arrivo per l'inizio del prossimo anno, Bill Gates torna a chiedere l'impegno dei Paesi sviluppati a garantire la vaccinazione per tutta la popolazione mondiale. Solo così, scrive in un intervento sul Corriere della Sera, si potrà evitare il disastro "morale" ma anche economico. Se così non fosse, "il virus continuerà a diffondersi incontrollato per quattro mesi in tre quarti del globo. E vedremmo raddoppiare il numero delle vittime. Sarebbe una catastrofe morale". Ma non solo morale: il rischio di nuovi focolai resterebbe anche nei paesi ricchi "perchè non tutti saranno disposti a vaccinarsi" , e da qui "la necessità di nuovi lockdown". Dunque, "l'unico modo per eliminare la minaccia di questa malattia in qualche luogo è quello di eliminarla in tutti luoghi". Per Gates bisogna dunque "produrre il vaccino in molti punti del globo", e oltre agli investimenti privati servono anche quelli pubblici, come ha fatto il Regno Unito. Elogi anche per l'Italia: "Il premier Conte è stato tra i primi a riconoscere l'esigenza di una risposta multilaterale e ha giustamente inserito la risposta equa e globale ala pandemia tra le priorità dell'agenda italiana del G20 nel 2021. Ma occorre fare di più, e intervenire con più generosità".