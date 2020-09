Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 30 settembre, bollettino ufficiale

Non si inverte la curva dei contagi in Campania: con i 286 nuovi positivi registrati ieri, sale a 12.455 il numero delle persone infettate in Campania dal virus Sars-Cov-2 dall’inizio dell’epidemia. Il presidente De Luca, durante la trasmissione Porta a Porta, parlando dell’ultima ordinanza, che contiene norme più stringenti per feste e cerimonie, ha detto che si tratta della “penultima decisione prima di chiudere tutto”.