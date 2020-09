Sono 295 i nuovi positivi al coronavirus in Campania, su 5.592 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore: un record per la regione, che non aveva mai raggiunto cifre simili neppure in piena pandemia. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania nell'ultimo bollettino diffuso. Ci sono fortunatamente anche 144 persone guarite, per un totale di 5.968, mentre si registra un nuovo decesso dovuto all'infezione da CoViD-19, che porta il totale a 461 vittime. Complessivamente, i contagiati in Campania dall'inizio della pandemia salgono a 12.169 i positivi totali su 584.072 tamponi analizzati totali. Alle ore 17, come di consueto, sarà diramato il bollettino coi contagi giornalieri redatto dall'unità di crisi della Regione Campania.

De Luca: "La seconda ondata è arrivata"

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, aveva parlato apertamente nei giorni scorsi di "seconda ondata della pandemia" ormai in corso nella regione. Apprensione in vista del primo bilancio che si terrà tra una decina di giorni, a due settimane dalla riapertura delle scuole. Da Palazzo Santa Lucia è arrivata una nuova ordinanza che impone il tampone obbligatorio a chi rientra dall'estero all'aeroporto di Capodichino, e non più su base volontaria come finora. Lo stesso De Luca ha spiegato che qualora la curva dei contagi dovesse continuare a salire è pronto a chiudere nuovamente la Campania.

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi

Sono 12 i nuovi ricoverati in Campania, tutti nei reparti di terapia ordinaria per un totale di 412 persone, a cui si aggiungono anche i 30 casi in terapia intensiva, per un totale di 442 persone ricoverate nei nosocomi regionali. Sono 136 invece i nuovi guariti, mentre non si registrano nuovi decessi. I casi totali da inizio pandemia sono così 11.874 a fronte di 578.480 tamponi analizzati. Sono 5.590 gli attualmente positivi. Questo il riepilogo generale: