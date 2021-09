Coronavirus, le notizie sul Covid di oggi, Draghi: “Vaccino unico modo sicuro di proteggerci”, Lagarde: “UE sta uscendo dal baratro”

Nuova estensione della tessera sanitaria in Francia. Da quest'oggi, l'attestato vaccinale (ciclo completo) già in uso per milioni di persone dovrà essere presentato anche dagli adolescenti, a partire dal compimento di 12 anni e 2 mesi, per accedere a molti luoghi e attività tra cui bar, ristoranti, discoteche, luna park, zoo, festival, palazzetti dello sport, musei, cinema, trasporti a lunga percorrenza e piscine. L'equivalente del nostro Green Pass non è invece richiesto per gli sport scolastici e universitari, ma è obbligatorio per lo sport extrascolastico dilettantistico e agonistico. Come i più grandi, tuttavia, anche i giovani potranno comunque ovviare alla mancanza del green pass tramite la presentazione di uno screening negativo, o un certificato di guarigione dall'infezione da Covid avvenuta nell'arco degli ultimi sei mesi.