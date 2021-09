Covid, in Campania prorogato l’obbligo di mascherine all’aperto: l’ordinanza di De Luca È ufficiale: con l’ordinanza numero 25 del 30 settembre 2021, il governatore Vincenzo De Luca ha prorogato l’obbligo di indossare le mascherine in Campania anche all’aperto. Con l’ordinanza, il governatore campano proroga anche il divieto di asporto di bevande alcoliche dalle ore 22 alle ore 6 del giorno seguente.

A cura di Valerio Papadia

In Campania bisognerà ad indossare le mascherine anti-Covid anche all'aperto: è ufficiale. Con l'ordinanza firmata oggi, la numero 25 del 30 settembre 2021, il governatore campano Vincenzo De Luca ha prorogato le misure già in vigore e ha sancito che continuerà ad essere obbligatorio, in Campania, indossare le mascherine protettive anche all'aperto. Con l'ordinanza firmata oggi, De Luca ha prorogato anche il divieto di asporto di bevande alcoliche all'aperto, nei luoghi pubblici, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Mascherine ancora obbligatorie in Campania: cosa dice l'ordinanza

Ecco, nel dettaglio, cosa prevede l'ordinanza numero 25 del 30 settembre 2021 firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: