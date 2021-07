Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: monitoraggio Iss, indice Rt sale a 1,57. Allarme variante Delta dagli Usa: “La guerra è cambiata”

Aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6.171 nuovi casi su 224.790 tamponi effettuati e 19 morti. Il tasso di positività sale al 2,7% (ieri 2,3%), in aumento anche ricoveri in area medica e in terapia intensiva. È quanto emerge dal bollettino di ieri. Boom di contagi in Sardegna e Sicilia, che sono diventate rosse sulla mappa Ue del rischio Coronavirus realizzata dall'Ecdc. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +661

Veneto: +737

Campania: +380

Emilia-Romagna: +493

Piemonte: +282

Lazio: +780

Puglia: +151

Toscana: +748

Sicilia: +719

Friuli-Venezia Giulia: +96

Marche: +101

Liguria: +116

Abruzzo: +67

P.A. Bolzano: +40

Calabria: +183

Sardegna: +413

Umbria: +117

P.A. Trento: +45

Basilicata: +36

Molise: +4

Valle d'Aosta: +4

Atteso oggi il monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Secondo la Fondazione Gimbe, dopo un aumento di oltre il 64% di nuovi casi in una settimana, l'Italia è entrata nella quarta ondata della pandemia. Il ministro Speranza vara nuove ordinanze confermando gran parte delle misure previste per l'ingresso in Italia. Confermata la quarantena di 10 giorni per chi viene da Paesi extra Ue mentre i certificati vaccinali della Gran Bretagna potranno essere usati in Italia per il Green pass. Intanto, il governo è ancora al lavoro per sciogliere il nodo su certificato verde, scuola in presenza e trasporti ma una decisione arriverà solo la prossima settimana. La campagna di vaccinazione prosegue con 67.544.883 dosi somministrate finora e 31.770.746 persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 58,82 % della popolazione over 12

Nel mondo 196.582.046 casi e 4.198.379. In Francia oltre 25mila casi e crescita del numero dei ricoveri. Tokyo 2020, i nuovi contagi covid legati Giochi olimpici sono 27, per un totale di 225 mentre il governo giapponese è pronto ad estendere lo stato di emergenza. L'allarme Usa, variante Delta più pericolosa.