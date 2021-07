Bollettino Coronavirus Italia, oggi 6.619 casi su 247.486 tamponi e 18 morti: i dati di venerdì 30 luglio Sono 6.619 i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I morti sono 18 per un totale di 128.047 decessi dall’inizio della pandemia. È quanto è emerso dal bollettino di oggi, venerdì 30 luglio, diffuso dal ministero della Salute. I test effettuati sono stati 247.486. Il tasso di positività si attesta al 2,7%.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati diagnosticati 6.619 casi di Coronavirus, ieri erano stati 6.171 . I morti dell'ultima giornata sono 18, ieri erano state accertate 19 vittime, per un totale di 128.047 decessi dall’inizio della pandemia di Covid-19 in Italia. Il ministero della Salute ha appena diffuso il bollettino sull'emergenza Coronavirus di oggi, venerdì 30 luglio. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i casi positivi nel nostro Paese sono stati 4.343.519. Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 247.486 test, tra tamponi molecolari e antigenici: il tasso di positività è al 2,7%. Gli attualmente positivi sono 82.962 (+4.478). I guariti dall'inizio della pandemia sono 4.132.510 (+2.117).

I nuovi casi Regione per Regione

Sale a 4.343.519 il totale dei contagi dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Qui di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e i numeri degli incrementi Regione per Regione:

Lombardia: +678

Veneto: +1.046

Campania: +355

Emilia-Romagna: +544

Piemonte: +287

Lazio: +845

Puglia: +248

Toscana: +720

Sicilia: +724

Friuli-Venezia Giulia: +98

Marche: +151

Liguria: +122

Abruzzo: +112

P.A. Bolzano: +24

Calabria: +108

Sardegna: +308

Umbria: +157

P.A. Trento: +36

Basilicata: +37

Molise: +13

Valle d'Aosta: +6

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati oggi in Italia in totale, tra test molecolari e antigenici, sono stati 247.486 . Il tasso di positività si attesta al 2,7%.

Ricoveri e terapie intensive

Per quanto riguarda il numero di pazienti Covid ricoverati con sintomi in ospedale sono 82 in più rispetto a ieri. I posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva invece sono 20 in più. Il totale dei ricoverati sale a 1.812 e quello dei ricoverati in terapia intensiva a 201.

A che punto sono le vaccinazioni in Italia

Sulla base dell’ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale anti-Covid in Italia sono state 67.544.883 le dosi di vaccino somministrate in totale nel nostro Paese. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o hanno comunque completato il ciclo vaccinale sono 31.770.746, corrispondenti al 58,8 % della popolazione con più di 12 anni.