Vaccino, il report settimanale del governo: 2,2 milioni di over 60 ancora senza la prima dose Ci sono ancora 2,2 milioni di over 60, quindi soggetti potenzialmente a rischio, in attesa della prima dose di vaccino anti-Covid. È quanto emerge dall’ultimo report del governo, aggiornato ad oggi venerdì 30 luglio. In generale comunque, ad aver completato il ciclo vaccinale sono 31.918.616 di persone, pari al 59,10% della popolazione over 12. Ecco i dati.

A cura di Annalisa Girardi

Sono 67.755.390 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ad oggi nel nostro Paese: lo afferma l'ultimo report settimanale del governo sulla campagna vaccinale, aggiornato ad oggi, venerdì 30 luglio. Documento che sottolinea come siano state inoculate il 95% del totale di quelle consegnate all'Italia, pari al momento a 71.336.244 fiale. Nello specifico, questa settimana sono state consegnate 2.829.787 di dosi e somministrate 3.633.280.

Ad aver completato il ciclo vaccinale sono 31.918.616 di persone, pari al 59,10% della popolazione che può ricevere il farmaco, cioè quella sopra i 12 anni. I grafici presenti nel documento sottolineano come, all'aumentare delle vaccinazioni, sono diminuiti sempre di più i pazienti ricoverati negli ospedali, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Tuttavia al tempo stesso, dalle tabelle che analizzano l'andamento della campagna di immunizzazione per fasce di età, risulta che ci sono ancora 4.641.302 di over 50, soggetti potenzialmente a rischio, che non hanno ancora fatto nemmeno una dose di vaccino.

Nel dettagli, stanno ancora aspettando la prima dose (o l'unica, nel caso di Johnson & Johnson) ancora il 6,79% degli over 80, l'11,39% dei 70-79enni, il 16,84% dei 60-69enni e il 24,60% dei 50-59enni. Dall'altro lato, però, risultano completamente vaccinati (quindi hanno completato il ciclo vaccinale o hanno ricevuto la dose unica) il 90,66% degli over 80, l'84,67% dei 70-79enni, il 75,33% dei 60-69enni e infine il 67,82% dei 50-59enni.

Tra i dati risultano anche le percentuali della popolazione vaccinata tra i medici e gli insegnanti. Per il personale sanitario ha completato il ciclo vaccinale il 93,91% della categoria. Per il personale sanitario, invece, la quota è al 79,27%.