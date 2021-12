Covid, news di oggi, via libera Cdm a nuove regole: stop quarantena ai vaccinati e super Green Pass sui trasporti. Ieri record contagi

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid in Italia e nel mondo di oggi, giovedì 30 dicembre 2021. Ieri dopo la riunione del Comitato Tecnico Scientifico il Consiglio dei Ministri ha dato il via a nuove regole su quarantena e Super Green pass nei trasporti: stop alla quarantena per i contatti di positivi che abbiano ricevuto la dose booster di vaccino o la seconda dose da meno di 4 mesi, Super Green pass esteso ai trasporti a lunga percorrenza e fiere e prezzo calmierato delle mascherine FFP2. Nel bollettino di ieri 98.020 nuovi contagi e 136 morti. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale: ad oggi sono 110.276.975 le dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Pfizer annuncia l'arrivo in primavera di un vaccino adattato alla variante Omicron.

Nel mondo 284.580.401 casi Covid. La Finlandia vieta l'ingresso agli stranieri non vaccinati. A New York ricoveri di minori aumentati di cinque volte. In Germania 40mila casi. Oms: rischio della variante altamente contagiosa del coronavirus Omicron in tutto il mondo rimane "molto alto". In Francia 208mila nuovi casi in 24 ore: il Paese ha 1 milione di persone attualmente positive al virus.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti