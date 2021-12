La petizione di Italia Viva a favore dell’obbligo vaccinale “Il fatto che, ad oggi, ci sia ancora una fetta di popolazione non vaccinata e refrattaria alla vaccinazione è l’elemento che più ostacola l’uscita dall’emergenza. Occorre che lo Stato si assuma di fronte ai propri cittadini e cittadine la responsabilità di imporre l’obbligo vaccinale”: è quanto si legge in una petizione di Italia Viva a favore dell’obbligo vaccinale.

A cura di Annalisa Girardi

Quella dell'obbligo vaccinale, si legge nella petizione di Italia Viva, sarebbe "una scelta costituzionalmente conforme e di chiarezza, nonché di rispetto nei confronti della stragrande maggioranza della popolazione italiana che, con disciplina e alto senso civico, da lungo tempo sta adottando tutte le misure di contenimento del virus, tra cui la vaccinazione". E ancora: "Non è più possibile chiedere soltanto a questa parte di Italia di adempiere ai propri doveri, assumendosi ogni responsabilità necessaria per l'uscita dalla pandemia".

Nella petizione, di cui le prime firmatarie sono Annamaria Parente e Lisa Noja, si sottolinea anche come i diversi status vaccinali comportano "una differenza significativa nel rischio di ospedalizzazione e ricovero in terapia intensiva tra vaccinati e non vaccinati, con un pericolo di morte di 9 volte maggiore per i secondi". Non è solo una questione di salute individuale, si prosegue, ma anche di impatto sull'intero sistema sanitario: "L'epidemia grave tra non vaccinati rischia di compromettere la tenuta del sistema sanitario, che potrebbe non essere più in grado, laddove non vengano adottate per tempo tutte le misure necessarie, di fornire cure adeguate agli altri pazienti".