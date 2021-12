Covid, per la prima volta l’Italia supera i 100mila contagi in un giorno: è record anche di tamponi Il bollettino Covid del 30 dicembre 2021 segna un nuovo record di contagi in Italia: 126.888 casi e 156 morti, col tasso di positività che sale all’11%. Record anche di tamponi processati: 1.150.352.

Mentre il Governo introduce nuove regole per affrontare la pandemia è nuovo record di contagi in Italia. Il bollettino di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, segna 126.888 nuovi casi positivi al Coronavirus in 24 ore. La variante Omicron infrange così ogni record in Italia come in molti altri Paesi. Coi numeri di oggi, i casi totali da inizio pandemia sfiorano i 6 milioni (per l'esattezza 5.981.428). E le persone in questo momento costrette ad affrontare il virus sono 779.463, ovvero 104.598 più di ieri. Di queste, 767.371 sono in isolamento domiciliare.

Più di un milione di tamponi effettuati in un giorno

Oggi è record anche di tamponi effettuati: 1.150.352 a fronte di 1.029.429 di ieri. Il tasso di positività sale di nuovo all'11,0% (+1,5%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 156 (ieri 136) per un totale di 137.247 da inizio pandemia. E mentre aumentano i nuovi positivi, si riempiono anche sempre di più gli ospedali. Nelle ultime 24 ore i ricoveri ordinari per Covid sono aumentati di 288 unità, arrivando a 10.866, mentre i pazienti in terapia intensiva diventano 1.226 (+41 rispetto a ieri), con 134 ingressi del giorno (ieri 126).

Le Regioni con più contagi nelle ultime 24 ore

Diverse le Regioni italiane che oggi segnano il loro record di contagi. A partire dalla Lombardia, già epicentro della prima ondata della pandemia in Italia: nel bollettino di oggi accertati ben 39.152 nuovi positivi a fronte di 229.059 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale al 17% (ieri 15,5%). La provincia di Milano è la più colpita con 15.287 positivi di cui 5.862 a Milano città. Record di contagi oggi anche in Toscana (15.830), Piemonte (11.515), Campania (11.492), Veneto (10.376).