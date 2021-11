Covid, le notizie di oggi. Variante Omicron, riunione ministri della Sanità del G7. Friuli Venezia Giulia in zona gialla: tornano le restrizioni

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, lunedì 29 novembre su vaccini e Green pass. Ieri 12.932 nuovi casi e 47 morti per Covid secondo il bollettino del Ministero della Salute: tasso di positività al 2,5%. Da oggi il Friuli Venezia Giulia torna in zona gialla: nuove restrizioni in arrivo. Variante Omicron, sale l'allerta in tutto il mondo: oggi riunione d'emergenza dei ministri della Sanità del G7. Verifiche e controlli rafforzati negli aeroporti internazionali, ma i medici sudafricani assicurano che non provoca "sintomi importanti" ma anziani e fragili sono comunque a rischio. Ricciardi: "Buona probabilità vaccini coprano nuova mutazione". Intanto, l'84,46% della popolazione over 12 ha ricevuto la doppia dose. Effetto Super Green pass: +40% di prime dosi rispetto alla scorsa settimana.

Nel mondo 261.504.420 casi e 5.199.827 decessi. Boom di contagi in Germania, restrizioni in mezza Europa. Il Giappone richiude le frontiere agli stranieri per la variante Omicron.

