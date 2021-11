Superate 9 milioni di dosi nel Lazio: i prossimi obiettivi della campagna vaccinale Il commissario Figliuolo ha stilato una tabella con i target giornalieri delle dosi per il periodo che va dal 1 al 12 dicembre. Cifre alle quali il Lazio come le altre regioni d’Italia dovrà tendere nell’andamento della campagna vaccinale.

Il Lazio ieri ha superato le 27mila dosi somministrate giornalmente, con un incremento del 90% della settimana prima, per un totale oltre le 9 milioni somministrazioni. Si tratta dello specifico del 94% di adulti che hanno completato il ciclo di vaccinazione, avendo già ricevuto entrambe le dosi e l'88% degli over 12, che hanno completato l'iter vaccinale. Prosegue spedita la campagna di vaccinazione del Lazio, tra i primi posti in Italia per il numero di dosi somministrate. Il generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, ha stilato una griglia aggiornata ad oggi, lunedì 29 novembre, in cui vengono indicati i valori target delle vaccinazioni regione per regione, una tabella di marcia per un arco di tempo compreso tra i mercoledì 1 dicembre e domenica 12 dicembre. I valori target indicati sono da considerare come un numero minimo di vaccinazioni giornaliere al quale le regioni dovrebbero tendere come linea guida.

I valori target del commissario Figliuolo

Come riportato nella tabella sui target indicati dal commissario Figliuolo anche il Lazio come le altre regioni d'Italia ha degli obiettivi a cui tendere. Nel dettaglio da mercoledì 1 a venerdì 3 dicembre ogni giorno dovranno essere somministrate almeno 38123 dosi; sabato 4 dicembre 33357; domenica 5 dicembre 28592. La prossima settimana lunedì 6 e martedì 7 in crescendo le dosi da somministrare dovranno essere 42888, mercoledì 28592, giovedì 9 e venerdì 10 dicembre sono ancora 42888 al giorno; sabato 11 dicembre 33357 e domenica 12 dicembre 28592.

Da mezzanotte del 30 novembre aperta la prenotazione per le terze dosi per over 18

A partire dalla mezzanotte di martedì 30 novembre è aperta la prenotazione per le terze dosi di vaccino anti Covid-19 agli over 18 sul portale della Regione Salute Lazio. Inserendo il proprio codice fiscale e il numero presente in basso sul retro della tessera, il sistema effettuerà la prenotazione automaticamente trascorsi i 150 giorni dopo la seconda dose. Per quanto riguarda la somministrazione delle terze dosi per le altre categorie e fasce d'età per le quali è già attiva sono oltre 650mila le dosi già inoculate, ossia il 12% della popolazione del Lazio.