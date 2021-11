Prenotazioni terza dose nel Lazio per over 18 da oggi, come fare e quando vaccinarsi Dalle 24 di oggi, lunedì 29 novembre 2021, tutti i cittadini di Roma e del Lazio possono prenotare la cosiddetta ‘dose booster’ del vaccino anti Covid. All’interno tutte le informazioni.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 29 novembre 2021, possono prenotare la terza dose, la cosiddetta dose ‘booster' del vaccino anti Covid 19, i cittadini del Lazio con età superiore a 18 anni. Fino alla data odierna le prenotazioni erano aperte per le persone con età superiore a 40 anni. Qua il link alla piattaforma di prenotazione della Regione Lazio.

Come prenotare la terza dose del vaccino Covid per over 18 nel Lazio

Dalle 24 di oggi possono prenotare la terza dose tutti i cittadini con età pari o superiore a 18 anni, cioè per tutti coloro che sono nati nel 2002 e negli anni precedenti. Sarà possibile prenotare l'appuntamento per il richiamo che potrà essere programmato soltanto dopo almeno 150 giorni (5 mesi) dalla somministrazione della seconda dose (o della dose unica in caso del vaccino Johnson&Johnson.

Come anticipare l'appuntamento per la terza dose fissato a 180 giorni

Chi ha già prenotato l'appuntamento a 180 giorni di distanza dalla conclusione del primo ciclo vaccinale, può anticipare la terza dose. Per fare questo dovrà accedere alla piattaforma di prenotazione, cliccare su "gestione appuntamento", annullare l'appuntamento fissato a 180 giorni e procedere a una nuova prenotazione.

Leggi anche Le vaccinazioni Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni cominceranno il 23 dicembre

Quale vaccino viene utilizzato per i richiami

Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il primo ciclo (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o il monodose Johnson&Johnson), verrà somministrata come dose ‘booster' (terza dose per tutti i vaccini tranne Johnson&Johnson) un vaccino a mRna autorizzato in Italia e cioè Comirnaty (Pfizer/BioNTech) oppure Spikevax (Moderna).

Dove si può effettuare la prenotazione per la dose booster

È possibile prenotare la dose booster dai medici di famiglia, dove è possibile anche ricevere constestualmente il vaccino antinfluenzale, nelle farmacie e attraverso la prenotazione sulla piattaforma Prenota Vaccino Covid (ricordiamo che si può accedere in un centro vaccinale del Lazio soltanto con prenotazione). Per fissare un appuntamento sul portale è sufficiente avere con sé la tessera sanitaria in corso di validità per comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) che si trova sul retro della tessera. Un sms ricorderà la data dell'appuntamento 72 ore prima dello stesso.