La Cina promette di donare un miliardo di vaccini Covid all’Africa Il presidente cinese Xi Jinping si è impegnato a donare un miliardo di dosi di vaccino contro il Covid all’Africa, dove si è immunizzato solo il 7% della popolazione.

A cura di Davide Falcioni

Il presidente cinese Xi Jinping – intervenuto oggi in videoconferenza in occasione del vertice Cina-Africa che si sta svolgendo a Dakar, capitale del Senegal – si è impegnato a donare un miliardo di dosi di vaccino contro il Covid al continente più in difficoltà con la campagna di immunizzazione: secondo Our World in Data, infatti, solo il 7% della popolazione africana ha completato il ciclo vacccinale, con percentuali ancor più basse in paesi come la Nigeria (2,9%), il Kenya (4,8%), la Tanzania (0,9%) e il Burundi (0,0025%).

Il leader cinese ha spiegato che il suo Paese è pronto a donare direttamente 600 milioni di dosi, mentre altre 400 milioni arriveranno da altre fonti, come investimenti in siti produttivi di prodotti farmaceutici. "La Cina – ha spiegato Xi – svilupperà anche 10 progetti medici e sanitari per gli Stati africani e invierà 1.500 esperti di salute pubblica nel continente". Pechino da decenni investe ingenti risorse in Africa a ha deciso, contestualmente agli aiuti sanitari, di potenziare il comparto agricolo inviando 500 agronomi e istituendo una serie di centri deputati alla formazione dei professionisti e al trasferimento di tecnologia nel Continente.

Inoltre nel vertice di Dakar il leader cinese ha annunciato il lancio dell’iniziativa "cento imprese, mille villaggi" da parte della China Corporate Social Responsibility Alliance. Il progetto rientra tra quelli che Pechino intende avviare per favorire il progresso del partenariato nei prossimi tre anni, e che introdurranno significativi cambiamenti anche sui fronti di sanità, finanza, sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, commercio e sicurezza. Pechino, inoltre, non trascurerà la formazione di studenti e lavoratori africani e avvierà progetti anche in ambito scolastico e occupazionale.