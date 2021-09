Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, Dl Green pass: nessuna sospensione per chi non ha il certificato. In Usa oltre 1.900 morti al giorno

Le ultime notizie di oggi sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su vaccini e Green pass e il bollettino di mercoledì 22 settembre 2021. Dal Dl green pass firmato da Mattarella scomparsa la sospensione per i lavoratori senza certificato vaccinale: si rimane senza stipendio ma niente sanzioni. L'obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre. Nel bollettino di ieri intanto contagi in netto calo con 3.377 nuovi casi e 67 morti per Coronavirus. Confermata zona gialla per la Sicilia, rischiano Calabria e Marche.Si va verso capienza 75-80% per cinema e teatri. Si valuta anche apertura discoteche. La campagna vaccinale va avanti anche con le terze dosi ai più fragili: sono oltre 12mila le persone che hanno ricevuto il richiamo. In totale sono 82.9 milioni i vaccini somministrati mentre sono 41, 3 milioni le persone completamente vaccinate. Pfizer ha annunciato che i test sul vaccino per bambini da 5-11 anni hanno dato esito positivo ma pediatri e comunità scientifica si dividono.

Nel mondo 229.5 milioni di casi da inizio pandemia e 4,7 milioni di morti. Negli Stati Uniti i decessi a causa del Covid negli Stati Uniti hanno raggiunto una media di oltre 1.900 morti al giorno per la prima volta dall'inizio del marzo scorso. Gli esperti confermano che ad essere presi di mira sono i 71 milioni di americani ancora non vaccinati. In Cina calano i contagi nel sud-est, timori per focolaio Harbin.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti