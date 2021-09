Certificati “facili” per ottenere l’esenzione dal vaccino, medici indagati a Genova La procura di Genova ha aperto un’inchiesta sulle certificazioni “facili” da parte di medici compiacenti per far ottenere l’esenzione dal vaccino per il Covid e anche dalle mascherine. Le indagini, in fase preliminare, sono partite dopo gli esposti depositati contro Roberto Santi, medico sottoposto a provvedimento disciplinare da parte del consiglio dell’Ordine e riferimento del mondo “no vax”

A cura di Davide Falcioni

Roberto Santi

La procura di Genova ha aperto un'inchiesta sulle certificazioni “facili” da parte di medici compiacenti per ottenere l'esenzione dal vaccino per il Covid e anche dalle mascherine. Gli accertamenti, in fase preliminare, sono partiti dopo gli esposti depositati contro Roberto Santi, medico sottoposto a provvedimento disciplinare da parte del consiglio dell'Ordine e riferimento del mondo "no vax" e "no pass". Secondo tali denunce, arrivate da tutta Italia, Santi avrebbe compilato certificati per attestare problemi di salute che impediscono l'uso di mascherine e la vaccinazione. Queste certificazioni tuttavia sarebbero state rilasciate senza nemmeno una visita. Quelli nei confronti di Santi non sarebbero gli unici esposti: sempre agli inquirenti genovesi, infatti, sarebbero giunte altre segnalazioni su altri medici dal certificato "facile". Al momento, come sottolineato dal presidente dell'Ordine dei medici Alessandro Bonsignore la commissione disciplinare si è occupata solo di Santi, come medico "no vax", mentre rispetto agli altri verranno effettuati maggiori approfondimenti.

Come spiega il Ministero della Salute in una circolare "la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto". Insomma, l'esenzione dalla vaccinazione "su richiesta" dei pazienti non è una fattispecie prevista dalla legge.