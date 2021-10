Covid, le notizie di oggi, casi di sottovariante Delta anche in Italia, con green pass boom di certificati di malattia

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di venerdì 22 ottobre 2021 su vaccini e Green pass. Nell'ultimo bollettino di ieri 3.94 nuovi contagi e 36 decessi. Nuova variante Delta Plus (AY 4.2) in Regno Unito e in Israele, 9 contagi anche in Italia: sarebbe il 10% più contagiosa della Delta. Il governo UK dopo boom di contagi: "Nessun lockdown", ma è scontro con gli esperti. Giorgio Gilestro (Imperial College di Londra): "A Johnson vanno bene 50mila morti all'anno". Vaccino, Draghi: "Italia procede più spedita rispetto alla media Ue". Sileri sul Green Pass obbligatorio: "Sarà l'ultima cosa che verrà tolta". Aumentano i certificati di malattia sul lavoro dal 15 ottobre. Mappa Ue del rischio Covid: in Italia nessuna regione rossa.

Crescono ancora i contagi in Europa Orientale, in Russia, dichiarati nove giorni "non lavorativi". Fda autorizza booster Moderna e J&J. A Melbourne finisce il lockdown più lungo del mondo. Oms: "Dare vaccini a Paesi più poveri o pandemia andrà avanti anche nel 2022".

