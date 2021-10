Covid Campania, 450 contagi e 8 morti: bollettino di venerdì 22 ottobre 2021 Sono 450 i nuovi casi positivi di Covid in Campania: cresce leggermente la curva del contagio in regione. Alto il tasso di mortalità: otto i nuovi decessi, tutti nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i ricoverati, di nuovo sopra quota duecento: 21 di questi sono in terapia intensiva, altri 186 nei reparti di degenza ordinaria.

Sono 450 i positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime ventiquattro ore, su 24.350 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici nei laboratori regionali. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano. Salgono ancora invece i decessi: sono 8 nelle ultime 24 ore, con la Campania che già da diversi giorni ha superato quota ottomila decessi da inizio pandemia.

Risalgono leggermente anche le persone ricoverate, che tornano a superare quota duecento: sono 21 i ricoverati in terapia intensiva, contro i 186 nei reparti di degenza ordinaria. Questo è invece il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 186

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, come spiegato da Maurizio Di Mauro, direttore dell'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, oltre il 92% delle persone attualmente ricoverate all'ospedale Cotugno di Napoli non sono vaccinate. "La situazione al Cotugno è stazionaria abbiamo un numero di posti letto occupati intorno al 60%", ha aggiunto Di Mauro, spiegando anche come la quasi totalità dei ricoverati sia formata da persone che non hanno ricevuto neppure una dose di vaccino. L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha fatto partire anche un servizio di ascolto psicologico per tutti coloro che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale contro il Covid-19 per paura. Chi voglia ricevere informazioni specifiche sul vaccino Covid, potrà rivolgersi ai numeri dedicati oppure potrà andare di persona al centro vaccinale della Mostra d'Oltremare nella giornata di sabato.