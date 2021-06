"Non è prematuro togliere la mascherina all'aperto dal 28 giugno. Se crediamo nei vaccini, dobbiamo andare necessariamente in questa direzione. Con il caldo la circolazione del virus è bassa, i contagi sono pochi e, salvo in condizioni di assembramento, le mascherine all’aperto non servono". Lo ha detto l'immunologa Antonella Viola in una intervista al Corriere della Sera. L'esperta si è detta anche d'accordo sulla riapertura delle discoteche ma "l’accesso potrebbe essere consentito solo per persone che hanno fatto il tampone o che hanno il Green pass. Non me la sentirei di dire apriamo tutto. Far entrare persone non vaccinate è ancora rischioso". Il consiglio che dà è quello di "vaccinarsi. Anche abbracciarsi tra persone vaccinate si può. Così come è possibile stare tranquillamente senza mascherina al chiuso. Quando invece sono in presenza di persone non vaccinate uso la mascherina e mantengo le distanze".