Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 126 nuovi casi di Coronavirus su 27.289 tamponi eseguiti. Lo dice il bollettino di martedì 22 giugno 2021 diramato dalla Regione Lombardia. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva e anche quelli ricoverati nei reparti ordinari. Diminuisce rispetto a ieri il numero dei decessi registrati in una giornata: un morto oggi, contro i 4 di ieri. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 33.758.

La situazione negli ospedali lombardi

Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi sono ricoverati 73 degenti Covid, in calo rispetto a 24 ore fa quando erano 77. Nei reparti di area medica sono invece ricoverati 389 pazienti Covid, 2 in meno rispetto a ieri quando erano 391. Continua ad aumentare il numero di pazienti guariti: in totale sono 793.685 i guariti/dimessi.

I contagi nelle province lombarde