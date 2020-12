Ancora allerta in tutto il mondo a causa dell'emergenza Coronavirus. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, ieri in Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.872 casi su 87.889 tamponi effettuati, ben 88mila in meno rispetto a ieri, portando il totale a quota 1.964.054 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I decessi sono 415, in aumento rispetto al giorno precedente. Il Veneto è ancora la regione con il maggior numero di infezioni a livello giornaliero. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +950

Piemonte: +611

Campania: +691

Veneto: +2.583

Emilia Romagna: +1.594

Lazio: +1.205

Toscana: +452

Sicilia: +669

Liguria: +177

Puglia: +788

Marche: +162

Abruzzo: +64

Friuli Venezia Giulia: +244

Umbria: +41

P.A. Bolzano: +43

Sardegna: +297

P.A. Trento: +59

Calabria: +110

Valle d'Aosta: +9

Basilicata: +25

Molise: +98

Tutte le regioni sono gialle, solo Campania ed Abruzzo restano arancioni in attesa che mercoledì 24 dicembre tutta Italia diventi zona rossa per effetto del decreto Natale. Intanto, preoccupa la variante inglese del Covid-19: dopo il primo caso accertato a Roma, ieri sette passeggeri di un volo che da Londra è atterrato a Napoli sono risultati positivi al virus. In corso il tracciamento di migliaia di cittadini rientrati prima dello stop dei collegamenti aerei. Buono notizie, invece, sul fronte vaccini: dopo l'approvazione da parte dell'Ema del vaccino Pfizer-BioNTech, i governi si preparano al V-Day in programma il prossimo 27 dicembre, quando verranno distribuite le prime dosi simboliche nei 27 paesi membri dell'Ue, Italia compresa.

Intanto, nel mondo sono 77.364.641 i casi positivi e i 77.364.641 i decessi. Negli Usa, primo paese al mondo per numero di positivi, il presidente eletto Joe Biden si è vaccinato in pubblico. In Russia è record di contagi, in Svizzera è partito il semi lockdown mentre la maggior parte dei Paesi europei ha bloccato i voli con il Regno Unito per il timore della diffusione della nuova variante, che ha una capacità di trasmissione del 70% superiore a quella già nota.