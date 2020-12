Il bollettino di oggi martedì 22 dicembre, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 2.278 su 31.939 tamponi effettuati. Ieri il dato era stato di 950 nuovi contagi su 10.587. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.672.338 tamponi. Aumenta rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati 92 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 41), per un totale dall'inizio della pandemia di 24.512 morti ufficiali nella sola Lombardia.

I ricoveri negli ospedali della Lombardia

I dati relativi a ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, utili per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione che torna a peggiorare rispetto alle scorse settimane. Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è aumentato di 58 unità, portando il totale a 4.290 (ieri erano 4.232). In calo invece i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 21 pazienti in meno rispetto a ieri (ieri il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 22 ricoveri in meno), per un totale di 540 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 376.790: sono 2.356 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

<iframe src="https://covidmap.fanpage.it/api/public/embed/mappa-lombardia" width="640″ height="800″></iframe>

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 462 i nuovi casi di positivi al Coronavirus a in provincia di Milano. Sono 94 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 767 in quella di Varese, 156 in provincia di Brescia, 249 in quella di Como e 117 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 48 nuovi contagi, mentre sono 44 quelli a Lecco, 29 i nuovi contagi nella provincia di Lodi, 70 in quella di Cremona, 60 contagi nella provincia di Sondrio e infine 104 a Mantova.

Didattica in presenza e apertura negozi, come riparte Milano il 7 gennaio 2021

Come ripartiranno Milano, le sue scuole e i negozi nel nuovo anno? A partire dal 7 gennaio 2021 gli alunni torneranno in classe per una didattica in presenza al 75 per cento con nuovi orari, come spiegato dal prefetto Renato Saccone che ha parlato dell'approvazione di "un documento operativo dal titolo ‘Per tornare in classe': l'obiettivo è rendere compatibile e sicuro il trasporto pubblico locale con una ripresa in classe delle scuole". La metà degli studenti entrerà in classe alle 8, mentre il restante 25 per cento accederà un'ora e mezza più tardi, alle 9.30. Per aiutare ad allentare la pressione sul trasporto pubblico, poi, i negozi apriranno dalle 10.15 mentre gli uffici sono invitati a "consolidare lo smart working".