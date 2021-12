Covid Italia, news di oggi: Draghi frena sulle nuove misure, scontro sui tamponi anche ai vaccinati. Primo morto per Omicron negli Usa

Nuovi aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo di oggi, martedì 21 dicembre. Ieri 16.213 casi e 137 morti, tasso di positività al 4,8% secondo il il bollettino del Ministero della Salute. Cinque Regioni e due province autonome in zona gialla, altre rischiano la zona arancione entro Natale e Capodanno. Giovedì Cabina di regia con il premier Draghi, che frena sulle nuove misure: "Aspettiamo i dati del sequenziamento per vedere come avanza la variante Omicron". Fa discutere l'ipotesi di tampone anche per i vaccinati per assistere ai grandi eventi. Finora somministrate 15.153.000 terze dosi, mentre sono 77.868 le dosi ricevute da under 12.

Negli Usa la variante Omicron è ormai la più diffusa, primo morto: è un non vaccinato che si è rienfettato. Lockdown in Olanda. Nel Regno Unito cancellati gli eventi previsti per l'ultimo dell'anno a causa del drastico aumento dei casi della variante. Via libera dell'Ema al vaccino anti-Covid di Novavax a base di proteine, in arrivo ad inizio 2022.