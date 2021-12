Definiva la pandemia “dittatura sanitaria”: morto di Covid parlamentare tedesco di estrema destra Bernd Grimmer, parlamentare tedesco del partito di estrema destra AfD, è morto di Covid domenica sera a 71 anni: per mesi aveva definito la pandemia una dittatura sanitaria.

Aveva definito la pandemia una "dittatura sanitaria", ridicolizzato le restrizioni imposte per limitare i contagi, boicottato apertamente la campagna vaccinale e sminuito gli effetti del coronavirus: Bernd Grimmer, parlamentare tedesco del partito di estrema destra AfD, è morto di Covid domenica sera a 71 anni dopo aver lottato per settimane contro la malattia ed essere stato ricoverato negli ultimi giorni nel reparto di teraoia intensiva dell'ospedale di Pforzheim. La notizia è stata pubblicata data ieri dall’agenzia di stampa tedesca dpa e confermata dalla stessa moglie di Grimmer al quotidiano Pforzheimer Zeitung. "Con lui, non solo perdiamo un economista competente, ma anche un patriota" ha dichiarato in un comunicato ufficiale l’esecutivo di Afd del Land.

Bernd Grimmer si era distinto nell'ultimo anno e mezzo per aver minimizzati l'emergenza sanitaria. A settembre aveva parlato su Facebook di un "regime Corona" riferendosi a una presunta dittatura vigente in Germania. Aveva inoltre ripetutamente parlato di "allarmismo" e accusato il governo di "creare il panico" e utilizzare "metodi medievali di ostracismo sociale" per "mettere in ginocchio" coloro che hanno finora rifiutato l’offerta vaccinale. Il parlamentare aveva inoltre parlato anche di terrorismo mediatico riferendosi ai media che, da marzo 2020, raccontano i devastanti effetti della pandemia.

Dove ci sono più elettori dell'Afd aumentano i contagi

Il mese scorso, quando la Germania era nel pieno della quarta ondata di contagi, lo Spiegel ha pubblicato i risultati di uno studio che ha tentato di individuare quali rapporti ci siano tra contagi e opinioni politiche. Il team di Monaco che ha condotto la ricerca è stato composto soprattutto da sociologi e ha rilevato che se l’AfD riceve un voto su dieci in un distretto e il doppio in un altro, allora il livello di infezione nelle due zone differisce in media del 22 per cento. Gli esperti hanno cercato anche altre variabili come età della popolazione o vicinanza al confine, ma sono state via via scartate. In sintesi, laddove è più alto il sostegno all'estrema destra i contagi sono di più. Non è un caso che il partito sia stato tra i più grandi animatori delle proteste durante la pandemia, sempre in prima nel denunciare la "dittatura sanitaria".