Covid Campania, 2.297 contagi e 16 morti: bollettino di martedì 21 dicembre 2021 Si mantiene alto il numero dei nuovi positivi da Covid-19 individuati oggi in Campania ma aumenta anche il numero di tamponi effettuati.

A cura di Redazione Napoli

Si mantiene alto il numero dei nuovi positivi da Covid-19 individuati oggi in Campania ma aumenta anche il numero di tamponi effettuati. Il bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania dice che sono 2.297 i nuovi casi di emersi ieri 20 dicembre in Campania dall'analisi di 53.202 test. La percentuale di tamponi positivi sul numero complessivo di test effettuati ieri è pari al 4,3%.

Nel bollettino sono inseriti 16 nuovi decessi, 6 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 29 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri) e 458 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+19 rispetto al dato diffuso ieri).

È di poco fa il resoconto del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nell'Aula del Consiglio regionale. Secondo il governatore la variante Omicron «sta esplodendo». Ed essendo una variante più contagiosa sta portando molti più infetti giorno dopo giorno. L'obiettivo è incrementare la campagna vaccinale per impedire che l'ondata faccia nuovi ospedalizzati.

Ecco cosa dice De Luca: