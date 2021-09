Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: vaccini, al via la somministrazione della terza dose per i fragili. Studio Israele: “Con richiamo già contagi e casi gravi”

Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su vaccini e Green pass di oggi, lunedì 20 settembre 2021. Secondo il bollettino di ieri sono stati registrati 3.838 positivi e 26 morti. Il tasso di positività è all'1,45, in aumento rispetto all'1,28% di ieri. Solo la Sicilia resta in zona gialla, il resto delle Regioni è in zona bianca. Al via da oggi la somministrazione delle terze dosi di vaccino a fragili e immunodepressi. Attesa per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Green pass con il quale si rende obbligatoria la certificazione verde per tutto il mondo del lavoro a partire dal 15 ottobre. Prosegue intanto la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 82.409.737 dosi, 40.997.761 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 75,91% della popolazione over 12 e 1.050 pazienti hanno ricevuto la terza dose, pari allo 0,11 % della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo.

Nel mondo 228.509.888 casi e 4.691.543 decessi. In Brasile arretra la pandemia. In Israele la terza dose funziona: uno studio riporta l’efficacia del vaccino Pfizer al 95%. Usa, Fauci: "Richiamo possibile per popolazione più ampia". In Gran Bretagna al via la vaccinazione per la fascia d'età 12-15 anni.

