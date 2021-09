Cosa si può fare senza green pass dal 15 ottobre: dove e quando non è obbligatorio Dal 15 ottobre l’obbligo di green pass – già in vigore per accedere a bar, ristoranti, teatri, cinema, palestre e trasporti a lunga percorrenza – verrà esteso a tutti i lavoratori, pubblici e privati. Restano, però, alcuni ambiti in cui non è necessario presentare la certificazione verde: vediamo quali sono.

Dal 15 ottobre il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati. La certificazione verde, dunque, non servirà solamente per accedere a molti luoghi come bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre e piscine, ma verrà estesa alle aziende e al settore pubblico. Restano, però, degli ambiti in cui il green pass non sarà obbligatorio. Il decreto approvato in Consiglio dei ministri renderà obbligatorio, dal 15 ottobre, il green pass anche per i lavoratori pubblici e privati, allargando così l’obbligo che finora era stato introdotto per una serie di attività: bar e ristoranti al chiuso, palestre, piscine, musei, teatri, cinema, concerti, sagre, fiere, concorsi pubblici. L’obbligo di certificazione verde è valido dal primo settembre per i mezzi a lunga percorrenza come aerei, autobus e treni. Da ottobre varrà anche per magistrati, colf, badanti, elettricisti, idraulici e tutti i dipendenti pubblici. Vediamo a chi, invece, non viene richiesto il green pass.

Chi non avrà bisogno del green pass: inattivi e disoccupati

Una categoria che non avrà bisogno del green pass è di certo chi non lavora, non avendo obblighi relativi al luogo di lavoro. Si tratta di 13,5 milioni di inattivi, ma anche di 2,3 milioni di disoccupati. Nessun obbligo relativo alla propria attività, quindi, ma resta invece la necessità di presentare il green pass per accedere a tanti luoghi come ristoranti e cinema, ma anche per i viaggi.

Non serve avere il green pass per negozi e supermercati

Non esiste alcun obbligo di certificazione verde per entrare nei supermercati, così come per chi accede ai negozi e ai centri commerciali per effettuare acquisti. Niente obbligo anche per l’accesso alle farmacie.

Nessun obbligo di green pass per under 12 e studenti scuole

L’esenzione dal green pass è prevista per tutti gli under 12 che non possono essere vaccinati: i vaccini anti-Covid, infatti, sono stati approvati solo per le persone al di sopra dei 12 anni. Nessun obbligo neanche per gli studenti delle scuole italiane, anche al di sopra dei 12 anni: gli alunni sono esentati, contrariamente rispetto a quanto avviene per tutto il personale scolastico e per gli adulti che accedono nelle scuole per altri motivi (per esempio i genitori che accompagnano i figli). L’esenzione dal green pass è valida anche per chi non può vaccinarsi per ragioni sanitarie, confermate da apposito certificato medico.

Niente green pass per muoversi sui trasporti locali

L’obbligo di green pass resta solamente per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, mentre non serve presentare la certificazione per accedere ai bus, alle metropolitane e ai tram, ovvero a tutti i mezzi del trasporto pubblico locale. C’è invece l’obbligo di green pass per chi guida i mezzi pubblici, ma non per i passeggeri.

Quando non è obbligatorio il green pass al bar e al ristorante

Per i bar l’obbligo resta solamente per le consumazioni al tavolo, mentre non serve il green pass per i tavoli all’aperto (così come per i ristoranti) e per le consumazioni al bancone. Nessun obbligo per gli alberghi, tranne che nei casi dei ristoranti degli hotel a cui accedono anche i clienti esterni.

Niente green pass: le regole negli uffici e per smart working

Non ci sarà obbligo di green pass per gli utenti che dovranno accedere negli uffici pubblici per il disbrigo di pratiche, come il rilascio della carta d’identità. Diverso il discorso per i dipendenti di tutti gli uffici, obbligati a esibire la certificazione verde.

Per chi non è obbligatorio il green pass in tribunale

Nei tribunali l’obbligo di green pass viene richiesto agli avvocati dello Stato, ma non ai difensori in un processo. Non serve, inoltre, la certificazione per i periti, per gli imputati, per le parti civili e i testimoni, sempre all’interno di un processo.

In chiesa non serve il green pass

In chiesa non servirà il green pass: i fedeli non devono presentare la certificazione verde per accedere alle messe, pur restando gli obblighi relativi a distanziamento, mascherine e igienizzazione.

Elezioni, non serve la certificazione per votare alle comunali

Nessun obbligo di green pass per andare a votare alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. La certificazione deve essere presentata solamente dai componenti dei seggi delle selezioni elettorali ospedaliere e allestite nelle Rsa: in questo caso l’obbligo serve per tutelare le persone che votano in trattamento ospedaliero o domiciliare o che sono in quarantena o in isolamento fiduciario. Non ci sarà, quindi, nessun obbligo per gli elettori.