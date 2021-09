Covid Lazio, bollettino di lunedì 20 settembre: 243 nuovi casi e 6 morti, 127 contagi a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi da Covid-19: nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, lunedì 20 settembre, 243 nuovi casi di coronavirus. I contagi a Roma città sono a quota 127. La Regione Lazio ha comunicato anche 6 decessi. Lo ha comunicato oggi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, lunedì 20 settembre, 243 nuovi casi positivi, 34 in meno rispetto a ieri e 28 in meno rispetto a lunedì scorso. I decessi sono 6. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 442, più 16 rispetto a ieri, e 56 sono le terapie intensive, meno 2 rispetto a ieri. I guariti sono 361. I casi a Roma città sono a quota 127. "Deciso calo dei casi positivi, mai così bassi dagli ultimi due mesi grazie all’effetto vaccini", il commento dell'assessore D'Amato. Sono stati processati quasi 6mila tamponi molecolari e 7mila tamponi antigenici per un totale di quasi 13mila test nelle ultime 24 ore. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,8%.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 11196. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 442, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 56. In isolamento domiciliare ci sono 10698 persone. In totale sono morte 8603 persone e ne sono guarite 361767. Il totale dei casi esaminati è di 381566.

I nuovi casi di Covid nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: 68 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 3: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 5 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 54 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 6: 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl di Frosinone: si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid Roma, bollettino Spallanzani 20 settembre

All'Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati 70 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2, di cui 1 in via di dimissione. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 14. Il totale dei pazienti dimessi è 3154.