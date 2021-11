Covid, le notizie di oggi: la prossima settimana tutta l’Italia sarà ancora bianca, verso riduzione durata Green Pass a 9 mesi

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, venerdì 19 novembre. I numeri del bollettino di ieri: 10.638 contagi e 69 morti. Gimbe: "In 7 giorni +32% casi,+15% ricoveri, +14%intensive". L'Italia resterà in zona bianca per un'altra settimana, presto il Green Pass potrebbe durare non più 12 mesi, bensì 9. Nuova mappa Ue del rischio Covid: Veneto, Friuli e Marche in zona rossa, Bolzano in rosso scuro. In Sicilia torna l'obbligo di mascherina all'aperto.

Vaccini, circolare Figliuolo a Regioni: dose booster dal 22 novembre per 40-59enni. Finora l'84,43% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Eliminato: Nel mondo 256.086.918 contagi e 5.132.341 morti. Nuovo record di contagi in Germania: qui oltre 65mila nuovi casi in 24 ore. In Alta Austria e zona di Salisburgo torna il lockdown per tutti. In Belgio torna l'obbligo di lavorare da casa. Francia, epidemia torna ad aggravarsi con 522 nuovi ricoveri e 57 morti.

