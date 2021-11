Il governo inglese “ha sbagliato tutto” nella gestione della pandemia da Covid L’Ufficio nazionale di controllo del Regno Unito (Nao) accusa il governo di Boris Johnson di scarsa preparazione dinanzi alla pandemia. Intanto avanza la nuova variante: “Più contagiosa ma meno sintomatica”

L'Ufficio nazionale di controllo del Regno Unito (Nao) ha accusato il governo di non aver affrontato nel modo giusto la pandemia da Covid-19. Come ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Bbc", un rapporto dell’ufficio ha rivelato che Boris Johnson & C. avrebbe commesso errori su questioni quali il sostegno ai posti di lavoro e le difficoltà delle scuole. Il Nao ha dichiarato che la Gran Bretagna ha preferito priorità alla preparazione contro i rischi di una pandemia influenzale o ascrivibile a malattie altamente contagiose come l’Ebola rispetto a malattie con caratteristiche simili al Coronavirus. Inoltre, il rapporto mostra che il governo aveva posto in atto alcune misure di restrizioni per limitare gli effetti di una pandemia – si pensi per esempio all’approvvigionamento di scorte di dispositivi di protezione individuale – ma è stato carente a proposito della preparazione contro "impatti ad ampio raggio" del Covid di virus analoghi sulla società e sull’economia.

La nuova variante in Regno Unito

Le accuse arrivano peraltro nei giorni in cui in Regno Unito stava avanza la nuova variante Delta Plus. La "AY.4.2" è stata rilevata per la prima volta in territorio britannico alcuni mesi fa e oramai rappresenta sempre più casi dell'infezione. Oggi siamo all'11,8% del totale dei nuovi casi (circa 35mila al giorno), con una crescita progressiva da settembre scorso del 2,8%, secondo il gruppo di ricerca "React-1" dell'Imperial College di Londra e l'azienda della sanità pubblica britannica Uk Health Security Agency. Secondo i primi rilevamenti ha una velocità nel contagiare superiore del 15 per cento rispetto alla versione originale della Delta che, a sua volta, era molto più rapida dell'Alfa (almeno il 70 per cento in più).