Covid Campania, 885 contagi e 1 morto: bollettino di venerdì 19 novembre 2021

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 885 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 29.048 tamponi analizzati, tra molecolari ed antigenici, nei laboratori regionali. Resta dunque alto il tasso di positività in regione, che fa registrare lo 3,04% oggi, quasi il doppio della media nazionale. Il bollettino è stato pubblicato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania. Un solo deceduto nelle ultime 24 ore, pressoché stabili invece i ricoverati, che sono 322 complessivamente: di questi, 24 in terapia intensiva e 298 in degenza ordinaria. Questo invece il report sui posti letto su base regionale: