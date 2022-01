Covid, le news di oggi, ieri record assoluto di contagi, oltre 228mila; 434 le vittime, mai così tante da aprile

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid in Italia e nel mondo di oggi mercoledì 19 gennaio 2022. Nel bollettino di ieri record di 228.179 contagi e 434 morti in 24 ore. Ghebreyesus (Oms): "Pandemia non è per niente finita, probabili nuove varianti". La Valle d'Aosta verso la zona rossa, altre regioni saranno arancioni. Green Pass nei negozi: dagli alimentari alle farmacie, il Governo lima la lista delle attività dove non serve. Ema: "I vaccini mRna anti Covid-19 non causano complicazioni durante la gravidanza".

Nel mondo 334.181.129 contagi e 5.554.983 morti. Studio Israele: "Quarta dose di vaccino non blocca la variante Omicron". Dall'1 febbraio via all'obbligo vaccinale in Austria. Preoccupa a Pechino (Cina) la ripresa della pandemia a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali. Morta per Covid la cantante ceca Hanka Horkà: si era contagiata volontariamente per non vaccinarsi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti