Bollettino Covid Italia, oggi 192.320 contagi e 380 morti per Coronavirus: i dati di mercoledì 19 gennaio Sono 192.320 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri: è quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 19 gennaio. Il tasso di positività è al 16,3% (+0,9%). Altri 380 morti.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi si registrano in Italia 192.320 casi positivi al Covid, in leggero calo rispetto ai 238.179 di ieri. Questo è quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 19 gennaio, diffuso dal Ministero della Salute. Sono stati effettuati 1.181.889 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 16,3% (+0,9%). Il numero di infezioni da inizio emergenza sale 9.219.391. Nell'ultima giornata si contano altri 380 decessi per un totale delle vittime che sale a 142.205. Gli attualmente positivi restano sopra i 2 milioni, precisamente 2.626.590 (+64.434), mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono +136.152.

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 9.219.391 in tutto i contagi registrati in Italia nella giornata odierna. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la suddivisione dei casi rilevati Regione per Regione

Lombardia: +37.233

Veneto: + 21.207

Campania: +17.056

Emilia Romagna: +20.650

Piemonte: +15.733

Lazio: +14.534

Toscana: +12.564

Sicilia: +9.292

Puglia: +9.433

Liguria: +6.178

Friuli-Venezia Giulia: +5.514

Marche: +5.850

Abruzzo: +3.822

Calabria: +2.009

Umbria: +2402

P.A Bolzano: +3.017

Sardegna: +2.023

P.A Trento: +2.660

Basilicata: +1.213

Molise: +577

Valle d'Aosta: +522

Tamponi e tasso di positività

Nella giornata di oggi sono stati eseguiti 1.181.889 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 16,3% (+0,9%).

Leggi anche Omicron ha ucciso mille persone in tre giorni e non stiamo facendo nulla

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Aumentano i dati riguardanti i ricoveri per Covid-19 sia in area medica che in terapia intensiva. Nella giornata di oggi infatti si registrano 52 unità in più nei reparti ordinari, per un totale di 19.500 persone ricoverate. Per quanto riguarda le terapie intensive, si registrano meno 27 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.688.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report aggiornato sulla campagna vaccinale contro il Covid-19 in Italia, sono 121.556.831 le dosi di vaccino effettuate finora in Italia. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose o entrambe le dosi del primo ciclo sono state 46.968.737 pari all'91,24% della popolazione over 12. Altre 28.003.427 persone hanno invece ricevuto la terza dose. I bambini che hanno ricevuto la prima inoculazione di vaccino anti-Covid sono invece 920.290 pari al 25,17% della popolazione