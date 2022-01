Bollettino Covid Italia, oggi 228.179 contagi e 434 morti per Coronavirus: i dati di martedì 18 gennaio Sono 238.179 i casi di Covid-19 rilevati in Italia nelle ultime 24 ore su 1.481.349 tamponi effettuati tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 15,4%. Altri 434 morti.

Sono 238.179 i nuovi casi di Covid-19 in Italia rilevati nelle ultime 24 ore. Questo è quanto emerge dal bollettino di oggi, martedì 18 gennaio, diffuso dal Ministero della Salute. Sono stati effettuati 1.481.349 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 15,4%. Il numero di infezioni da inizio emergenza sale 9.028.481. Nell'ultima giornata si contano altri 434 decessi per un totale delle vittime che sale a 141.825

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 238.179 in tutto i contagi registrati in Italia nella giornata odierna. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la suddivisione dei casi rilevati Regione per Regione

Lombardia: +37823

Veneto: +25166

Campania: +21.670

Emilia Romagna: +17977

Piemonte: +18095

Lazio: +13286

Toscana: +14.799

Sicilia: +8606

Puglia: +12.414

Liguria: +8482

Friuli-Venezia Giulia: +4853

Marche: +7748

Abruzzo: +5075

Calabria: +2834

Umbria: +2421

P.A Bolzano: +4229

Sardegna: +685

P.A Trento: +3354

Basilicata: +1519

Molise: +442

Valle d'Aosta: +526

Tamponi e tasso di positività

Nella giornata di oggi sono stati eseguiti 1.481.349 tamponi tra test molecolari e antigenici. Un dato in aumento rispetto a quello di ieri, quando in Italia erano stati effettuati 541.298 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 15,4%.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report aggiornato sulla campagna vaccinale contro il Covid-19 in Italia, sono 120.895.225 le dosi di vaccino effettuate finora in Italia. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose o entrambe le dosi del primo ciclo sono state 46.924.739 pari all'86,88% della popolazione over 12. Altre 27.475.782 persone hanno invece ricevuto la terza dose. I bambini che hanno ricevuto la prima inoculazione di vaccino anti-Covid sono invece 896.571 pari al 24,52% della popolazione