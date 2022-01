Covid Campania, oggi 17.056 contagi e 25 morti: bollettino di mercoledì 19 gennaio 2022 Sono 17.056 i nuovi casi positivi a Covid in Campania, con 103.627 tamponi analizzati. Altri 25 decessi, crescono i ricoverati: +37, un totale di 1.411 persone.

Sono 17.056 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 103.627 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi analizzati nei laboratori. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel tradizionale bollettino quotidiano sull'emergenza pandemica, aggiornato come sempre alla mezzanotte precedente. Dei nuovi casi positivi, 5.543 sono emersi da 35.058 tamponi molecolari, mentre i restanti 11.513 casi da 68.569 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività complessivo è del 16,45%, mentre considerando i soli tamponi molecolari il tasso di positività è del 15,81%: ieri i due valori erano stati del 16,61% e del 17,31% rispettivamente.

Sono invece 25 i decessi per Covid in Campania (ieri erano stati 38): di questi, 22 risalgono alle ultime 48 ore, mentre altri 3 erano deceduti in precedenza ma registrati soltanto nell'ultimo bollettino. Sono 1.411 invece le persone ricoverati (+37 rispetto a ieri, quando invece erano 1.374) nei Covid Hospital della Campania. Di questi, 93 sono nei reparti di terapia intensiva (+1 rispetto ai 92 di ieri), mentre altri 1.318 sono ricoverati in degenza ordinaria (+36 rispetto a ieri, 1.282). Questo il report sull'occupazione dei posti letto Covid negli ospedali della Campania, dove si registra un nuovo aumento dei posti letto attivati per la terapia intensiva, oggi saliti a 790 complessivi: