Scuola, i dati sulle classi in quarantena Regione per Regione, comunicati dal ministro Bianchi Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha comunicato i dati ufficiali delle scuole in presenza e in dad, fornendo anche il dettaglio Regione per Regione.

A cura di Annalisa Cangemi

Durante un'audizione in commissione Cultura alla Camera il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha fornito i dati ufficiali sulla didattica a distanza nelle scuole, aggiornati a questa mattina alle 12. Secondo il ministero il dato che era stato diffuso ieri dai presidi italiani non è corretto: l'Anp aveva detto infatti che la percentuale di classi in Dad supera il 50% del totale. Viale Trastevere ha appena comunicato oggi le cifre ufficiali che fotografano la situazione epidemiologica all'interno delle scuole.

"Con un grado di copertura dell'82,1%, su 374.740 classi ad oggi alle ore 12:00 abbiamo il 93,4% delle classi in presenza, di cui 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza; le classi totalmente a distanza sono il 6,6%", ha detto il ministro.

"In termini di studenti – ha precisato ancora – dove il grado di copertura è dell'81,8%, su un totale di 7.362.181, gli alunni in presenza sono l'88,4%. Per l'infanzia il numero di alunni positivi o in quarantena è il 9%, quindi in presenza il 91%; per la primaria i positivi o in Dad sono il 10,9%; per la secondaria di primo e secondo grado gli alunni in Dad o in Didattica integrata sono il 12,5%".

I dati sulle classi in Dad Regione per Regione

Il ministro dell'Istruzione Bianchi ha anche fornito anche "un dettaglio regionale" che mostra "una situazione molto differenziata" per quanto riguarda la percentuale di studenti in presenza:

Piemonte 89,4%

Lombardia 88%

Veneto 87,8%

Friuli-Venezia Giulia 90,7%

Liguria 87,1%

Emilia-Romagna 87,%

Toscana 89%

Umbria 89,6%

Marche 87,5%

Lazio 89%

Abruzzo 89,7%

Molise 82,7%

Campania 90,2%

Puglia 90%

Basilicata 86,8%

Calabria 86,8%

Sicilia 83,9%

Sardegna 91,5%

