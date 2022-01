Covid Lazio, bollettino di oggi: 14534 nuovi casi e 18 morti, 7012 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022: 14534 nuovi casi positivi e 18 decessi. A Roma città i contagi sono 7012.

Nel Lazio oggi, mercoledì 19 gennaio, si registrano 14534 nuovi casi positivi (+1248) su un totale di oltre 100mila tamponi, dei quali quasi 26mila molecolari e oltre 74mila antigenici. Sono invece 5487 le persone guarite e 18 i morti registrati nelle ultime 24 ore, 8 in meno di ieri. A Roma città i contagi sono 7012, mentre nelle province i nuovi casi sono 3.585. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 14,4%. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 238575 e sono 236483 le persone in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva sono 1888 e si registrano 204 persone in terapia intensiva (due in più di ieri). In totale sono morte 9579 persone e ne sono guarite 481742. Il totale dei casi esaminati è 729896.

I nuovi casi di Covid a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 2.855 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 3.601 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 556 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 691 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.210 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 2.036 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 940 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.340 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 503 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 802 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.