Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, ieri 69 morti, Sicilia verso zona gialla, presto terza dose per fragili

Le notizie sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di giovedì 19 agosto. Nel bollettino di ieri registrati 7.162 nuovi contagi e 69 morti covid. Salgono ancora ricoveri e posti occupati in terapia intensiva dai malati covid in Italia così come l'incidenza del contagio: Sicilia e Sardegna rischiano a zona gialla ma a livello nazionale numeri contenuti. Costa: “Passare in zona gialla non significa coprifuoco o lockdown". Continua la campagna vaccinale anti covid, somministrate 74,5 milioni di dosi somministrate e quasi 36 milioni di persone hanno completato l'immunizzazione. Nel mondo oltre 209 milioni di contagi e 4,3 milioni di morti. Israele introduce il Green Pass obbligatorio per qualsiasi attività pubblica. In Gran Bretagna 170 decessi covid in un giorno: picco da marzo.

