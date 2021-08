Covid Lazio, bollettino di giovedì 19 agosto: 548 nuovi casi e 6 morti, 324 contagi a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi da Covid-19: nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, giovedì 19 agosto, 548 nuovi casi di coronavirus, 155 in meno di ieri. I contagi a Roma città sono a quota 324. La Regione Lazio ha comunicato anche sei decessi, anche ieri erano sei. La terapia intensiva dello Spallanzani conta 15 ricoveri.

Oggi, giovedì 19 agosto, nel Lazio si registrano 548 nuovi casi positivi (compresi i recuperi) e 6 morti (compresi i recuperi) come ieri. A Roma città i contagi sono 324, nelle altre province 106 nuovi casi e cinque morti. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Ricoveri e terapie intensive del Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 17646. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 526, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 65. In isolamento domiciliare ci sono 17055 persone. In totale sono morte 8461 persone e ne sono guarite 343134. Il totale dei casi esaminati è di 369241.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 109 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi;

Asl Roma 2: 172 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: 43 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 4: 40 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 41 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso,

Asl Roma 6: 37 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Frosinone: 21 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso;

Asl di Latina: 49 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso;

Asl di Rieti: 17 casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso;

Asl di Viterbo: 19 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso.

Bollettino Spallanzani 19 agosto 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 114 pazienti positivi al Covid. Di questi, 15 sono ricoverati in terapia intensiva, l'80% non è vaccinato. Sono 2971 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.