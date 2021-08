Mappa Ue del rischio Covid, 6 regioni in zona rossa, solo una è verde: l’elenco aggiornato Il nuovo aggiornamento della mappa Ue realizzata dall’Ecdc sul rischio Covid nei paesi europei: secondo gli ultimi dati, sono 6 le regioni in zona rossa in Italia tra cui le due Isole mentre solo una è verde. Il resto della Penisola è colorato di giallo. In Europa peggiora la situazione in molti Paesi come la Germania, la Francia e la Grecia.

A cura di Antonio Palma

La situazione Covid-19 in Italia è generalmente stabile rispetto al numero dei nuovi contagi a parte alcune regioni che da settimane ormai fanno registrate una nuova impennata di casi di contagio da coronavirus che ha portato anche a u conseguente aumento dei ricoveri come la Sicilia e la Sardegna. La conferma arriva dalla nuova mappa Ue delle zone a rischio covid elaborata dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Secondo l'ultimo aggiornamento di oggi, giovedì 19 agosto, sono sei le regioni italiane considerata zona rossa e dunque a rischio elevato mentre solo una regione resta in zona verde: il Molise. Il Resto del Paese viene valutato a rischio basso e cioè in zona gialla. Una sostanziale stabilità rispetto alla mappa di sette giorni fa che elencava anche la Provincia autonoma di Bolzano in zona verde.

La nuova mappa Ue delle zone a rischio, cosa è cambiato in Italia

Nel dettaglio, nella nuova mappa Ue delle zone a rischio covid, che classifica le zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del Coronavirus nel Vecchio Continente, le sei regioni in zona rossa in Italia sono, oltre alla Sicilia e alla Sardegna, la Toscana e le Marche al centro, e la Calabria e la Basilicata al sud. Si tratta di territori che hanno fatto registrate una incidenza di casi compresa tra i 150 casi e i 500 casi ogni 100.000 abitanti nelle due settimane precedenti. Il resto delle regioni sono valutate come zona gialla e cioè con una incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti nei quattordici giorni precedenti.

La situazione Covid in Europa, peggiorano Francia e Germania

Nel resto dell'Europa peggiora la situazione in molti paesi come in Germania, che è tornata tutta in giallo con alcune regioni ad Ovest in rosso, la Francia che è tornata tutta rossa, con il Sud rosso scuro, i Paesi Baltici e la Grecia che è tutta rossa così come i Paesi scandinavi. Migliora la Spagna che partiva da datai peggiori e in cui invece molte regioni da rosso scuro passano a rosso