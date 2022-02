Covid Italia, news di oggi: ancora in calo nuovi casi e decessi. Europa allenta restrizioni su mascherine e green pass

I turisti stranieri che visiteranno la Giordania dal primo marzo non dovranno più sottoporsi a un test per dimostrare di essere negativi al coronavirus. Lo ha annunciato il ministero del Turismo di Amman, spiegando che i turisti dovranno però firmare un foglio con il quale si impegnano a sottoporsi al test se manifestano sintomi e ad auto-isolarsi se risultano positivi al Covid-19. “Ci auguriamo che l'allentamento delle precedenti restrizioni aiuti ancora una volta la ripresa del turismo nel regno e faciliti l'accesso per i viaggiatori che intendono venire in Giordania”, afferma Abed Al-Razzaq Arabiyat, amministratore delegato dell'ente per il turismo.