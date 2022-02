Bollettino Covid Italia: oggi 53.662 contagi e 314 morti per Coronavirus: i dati di venerdì 18 febbraio Sono 53.662 nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 510.283 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 10,5%. Altri 314 i decessi nella giornata odierna.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono 53.662 i nuovi casi di Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. Un dato in calo rispetto ai 57.890 nuovi casi di ieri. Sono stati effettuati 510.283 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 10,5%, con un calo di 0,2 punti percentuali. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 314: il dato ha portato il numero complessivo di vittime da inizio pandemia a 152.596. Lo attesta il bollettino odierno sulla situazione pandemica in Italia emesso dal ministero della Salute.

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 53.662 i casi di Covid-19 individuati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno Regione per Regione.

Lombardia: +5413

Veneto: +4910

Emilia Romagna: +3448

Campania: +5510

Lazio: +6410

Piemonte: +2569

Toscana: +3324

Sicilia: +5594

Puglia: +4269

Liguria: +1375

Friuli-Venezia Giulia: +994

Marche: +1873

Abruzzo: +1549

Calabria: +1491

P.A Bolzano: +820

Umbria: +911

Sardegna: +1812

P.A Trento: +426

Basilicata: +618

Molise: +300

Valle d'Aosta: +46

Tamponi e tasso di positività

Nella giornata di oggi sono stati effettuati 510.283 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta nel nostro Paese a 10,5% con un calo di 0,2 punti percentuali.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Un calo viene registrato anche per quanto riguarda i ricoveri in area medica e terapia intensiva: nelle ultime 24 ore si attestano -614 ingressi nei reparti ordinari mentre -50 nuovi casi sono registrati in terapia intensiva.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi sono state somministrate fino ad ora 132.777.809 dosi. Sono 47.979.741 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, pari al 88,84 % della popolazione. Sono altre 36.633.583 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari al 83,87 % della popolazione. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino sono 1.331.509 .