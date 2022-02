Moratti: “La Lombardia è da zona bianca, ricoveri sotto le soglie” “La Lombardia è da zona bianca. Oggi entrambi i parametri delle ospedalizzazioni sono sotto le soglie che hanno collocato nelle scorse settimane la nostra Regione in zona gialla”, a dirlo è l’assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

“La Lombardia è da zona bianca. Oggi entrambi i parametri delle ospedalizzazioni sono sotto le soglie che hanno collocato nelle scorse settimane la nostra Regione in zona gialla", a dirlo è la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Nelle ultime settimane infatti sono migliorati tutti i parametri: sono diminuiti i casi e di conseguenza l'incidenza ogni centomila abitanti, ma anche e soprattutto i ricoveri.

I parametri che influenzano il passaggio in zona bianca

Il passaggio da una zona all'altra è decretato dal peggioramento o miglioramento di tre parametri: l'incidenza dei casi, la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva da pazienti Covid e quella dei posti letto occupati nei reparti ordinari. Per il momento la Lombardia si trova in zona gialla. Per entrare nella fascia meno a rischio è essenziale che l'incidenza sia uguale o minore a cinquanta casi, la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva sia uguale o inferiore al 10 per cento e quella dei posti letto occupati nei reparti ordinari sia uguale o inferiore al 15 per cento.

L'incidenza dei casi e i ricoveri in Lombardia

Secondo i dati rilasciati da Agenas (l'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali), la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva – al 17 febbraio – è al 9 per cento. Quella dei posti letto occupati nei reparti di area no critica è invece al 16 per cento. L'incidenza invece è di 406 casi ogni centomila abitanti. Quest'ultimo dato è ancora da zona rossa, ma in netto miglioramento rispetto alle ultime settimane.