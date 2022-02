Covid, Moratti: “La Lombardia è a un passo dalla zona bianca” La Lombardia è prossima al ritorno in zona bianca. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare e vice presidente della Regione Letizia Moratti.

Con un post condiviso su Facebook, l'assessore al Welfare e vice presidente della Regione Letizia Moratti ha detto che "la discesa dei contagi confermata anche oggi sta portando la Lombardia a un passo dalla zona bianca". La Moratti si è detta fiduciosa del passaggio della regione nella fascia a minori restrizioni possibili dopo l'ingresso in zona gialla lo scorso 3 gennaio.

La Moratti: Zona bianca vicina per la Lombardia

Nel post pubblicato sui social, Letizia Moratti ha quindi parlato dei parametri, scrivendo che "il primo sotto il quale rientrare, quello del 10 per cento dell'occupazione delle terapie intensive, è vicinissimo". Attualmente, ha continuato, "nelle terapie intensive lombarde 182 pazienti ricoverati, a fronte di un valore soglia di 181". Inoltre, "il calo del 20 per cento dei ricoverati nell'ultima settimana e del 36 per cento dell'incidenza dei contagi ci annuncia una primavera più positiva rispetto a quella dell'anno passato".

Gli ultimi dati del bollettino della Lombardia

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.395 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 102.963 tamponi eseguiti. Ventinove le vittime, per un totale di 37.867 decessi da inizio pandemia. Come detto dall'assessore Moratti, calano considerevolmente quelli nei reparti d'area medica degli ospedali e diminuiscono anche quelli in terapia intensiva: nei primi sono ricoverati 2.272 pazienti (121 in meno rispetto ai 2.393 di ieri), mentre nelle seconde sono 182 i ricoverati (ieri erano 192). Se il trend dovesse confermarsi, la Lombardia sarà presto in zona bianca. Intanto da domani verrà tolto l'obbligo di utilizzo della mascherina all'aperto.