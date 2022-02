Fontana: “Da lunedì la Lombardia torna in zona bianca” Da lunedì 28 febbraio la Lombardia torna in zona bianca. Lo ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da lunedì 28 febbraio la Lombardia passerà nuovamente in zona bianca. Lo ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana a margine del Consiglio regionale dicendo che tra pochi giorni "saremo bianchi". La decisione ufficiale è attesa per venerdì quando si riunirà la Cabina di monitoraggio.

Abolizione green pass, Fontana: Non è una questione di data

Per l'occasione, Fontana ha parlato anche della rimozione del green pass, dicendo che "i segnali ci sono, l'importante è che siano segnali scientifici". Fontana ha poi detto che ora bisogna aspettare, perché "penso che sia sicuramente giunto il momento di riacquistare le nostre libertà". Il governatore lombardo ha infine aggiunto che l'eventuale revoca di obbligo di green pass non debba essere "una questione di data, magari anche prima e magari un po' dopo. L'importante – ha concluso – è che ci siano le condizioni. Le cose stanno andando oggettivamente bene. Quindi credo che possiamo tranquillamente guardare al futuro con ottimismo".

Caso camici, archiviazione per Attilio Fontana

Nel frattempo arrivano buone notizie per Fontana. L'inchiesta in cui era accusato di autoriciclaggio nel caso camici è stata archiviata dal giudice per le indagini preliminari di Milano Natalia Imarisio, che ha accettato la richiesta inoltrata dal pubblico ministero che ha coordinato le indagini. Queste, si sono concentrate sul voluntary disclosure di 5,3 milioni di euro depositati su un conto della banca Ubs di Lugano, dei quali due milioni e mezzo si era pensato fossero frutto di evasione fiscale. I legali di Fontana hanno invece sempre dichiarato che il patrimonio fosse parte dell'eredità della madre.