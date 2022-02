Speranza firma l’ordinanza, quattro Regioni tornano in zona gialla da lunedì Dopo il monitoraggio Iss il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di quattro Regioni in zona gialla.

Le Regioni cambiano colore, ma questa volta è una buona notizia. Settimana dopo settimana la situazione epidemiologica sta migliorando. E se i casi Covid sono evidentemente in discesa da tempo, ora si torna a respirare anche negli ospedali. Certo le strutture sanitarie non sono state stressate come in altre fasi della pandemia, ma il miglioramento appare evidente osservando i tassi di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica. Sulla base dei dati del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità di questa mattina, il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza che sposta diverse Regioni in zona gialla. Vediamo nel dettaglio quali.

I colori delle Regioni da lunedì 21 febbraio

A partire da lunedì prossimo ci saranno diversi cambi di fascia colorata per le Regioni: Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta passano dalla zona arancione alla zona gialla. Si tratta della conseguenza di un miglioramento della situazione epidemiologica, dovuto al calo dei posti letto occupati in ospedale. Niente da fare per il Friuli Venezia Giulia, che invece resta l'unica Regione in zona arancione per almeno un'altra settimana. Confermati tutti gli altri colori delle Regioni.

Zona bianca, gialla e arancione: cosa cambia

Tra le zone colorate, di fatto, non c'è praticamente più alcuna differenza. A una condizione: che ci si sia vaccinati contro il Covid. Il modello varato dal governo – decreto dopo decreto – si regge interamente sul green pass. Le eventuali restrizioni, in zona arancione e in zona rossa, scattano solamente per chi non ha il super green pass o la certificazione verde base (a seconda dell'attività di cui si sta parlando). Tra la zona gialla e la zona bianca, invece, non ci sono praticamente più differenze già da diversi mesi. Con la decisione di eliminare la mascherina all'aperto su tutto il territorio nazionale sono state azzerate del tutto.