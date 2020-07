Gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Italia registrano 230 nuovi casi e 20 morti; il totale dei decessi sale a oltre 35mila persone dall'inizio della pandemia. Ecco il dato sui contagi diviso per regione:

Lombardia: 95.316

Piemonte: 31.522

Emilia Romagna: 29.035

Veneto: 19.470

Toscana: 10.350

Liguria: 10.050

Lazio: 8.385

Marche: 6.806

Trento: 4.881

Campania: 4.791

Puglia: 4.542

Friuli VG: 3.343

Abruzzo: 3.333

Sicilia: 3.132

Bolzano: 2.678

Umbria: 1.452

Sardegna: 1.377

Valle D'Aosta: 1.196

Calabria: 1.226

Molise: 446

Basilicata: 405

Kristalina Georgieva, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, ha lanciato l'allarme sulle conseguenze del Coronavirus sull'economia italiana, ponendo l'attenzione in particolar modo sulle difficoltà delle PMI, che rappresentano la maggioranza del tessuto produttivo italiano. Nuovo focolaio di Coronavirus a Cosenza, dove nove persone sono risultate positive al test. Nella sede della Croce Rossa di Jesolo 43 persone sono risultate positive al Coronavirus. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri si è detto contrario alla prosecuzione del bollettino giornaliero: "Sono contrario a dare i dati tutti i giorni, darei il trend settimanale". Il Ministro della Salute Speranza ha firmato un'ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo nella lista dei Paesi a rischio: i passeggeri provenienti da questi Paesi non potranno arrivare nè transitare in Italia.

I contagi da Coronavirus nel mondo sono più di 13,5 milioni; dopo un iniziale crollo, inizia a risalire il PIL della Cina con un recupero del 3,2% nel secondo trimestre. In Brasile il Presidente Jair Bolsonaro è ancora positivo al Covid-19: lo ha dichiarato egli stesso dopo aver effettuato un nuovo test. Allarme a Tokyo per l'ondata di nuovi contagi: 284 in 24 ore, mai così tanti. In Sudafrica morta per Coronavirus la figlia di Nelson Mandela. In Francia dalla prossima settimana torna l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi. Uno studio ha confermato che l'idrossiclorochina, farmaco utilizzato da Trump e dallo stesso Bolsonaro, non riduce il rischio di mortalità per Covid-19.